Jovanotti, il messaggio ai fan dopo l'incidente: "Intervento riuscito, siete il mio antidolorifico"

Operazione riuscita per Jovanotti, che via social ha mostrato il petto fasciato e rassicurato i fan: "L'intervento è andato bene, ora dolore fortissimo ma passerà.

L'incidente in vacanza a Santo Domingo Ora che il peggio è passato, Jovanotti è pronto per la riabilitazione. Di certo la voglia di tornare in piedi non gli manca e l'affetto del pubblico gli darà la giusta grinta per combattere e ritornare in piena forma nel più breve tempo possibile. Il cantante era in vacanza con la moglie a Santo Domingo e ne aveva approfittato per fare un giro in bici (è infatti un grande appassionato di ciclismo) tra le piantagioni di canna da zucchero, quando è caduto e si è rotto la clavicola e il femore.

"Soccorsi eccezionali" "Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero", aveva spiegato il cantante su Tik Tok. "Devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura, addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell'acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l'ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti".

