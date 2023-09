Il messaggio social Jovanotti è rientrato a Cortona dove risiede e da lì ha postato una foto accompagnata da un messaggio: "Casa. Tre giorni a casa prima di ripartire per Forlì dove sto facendo la fisioterapia seguito da Fabrizio Borra, che mi strapazza per mantenere il tono e la funzione neuromuscolare attiva, così quando (non so ancora quando, potrebbero volerci mesi) inizierò ad andare senza stampelle avrò una buona base per recuperare e tornare a camminare e pedalare e soprattutto (per me) a stare su un palco".





Il cantante ha poi spiegato ai fan: "Un piccolo progresso al giorno, e ogni volta che passo da casa ritrovo il motivo per essere grato. Il mio vecchio Otto è pieno di acciacchi ma sembra sapere tutto di me, e non mi molla un attimo quando torno", terminando con un positivo: "Avanti tutta", prima di fare ritorno in Romagna per una nuova settimana di esercizi.

