In un video su TikTok, con il viso teso e affaticato, Jovanotti ha comunque regalato un sorriso ai suoi ammiratori: "Buongiorno ragazzi, come state? Qua sempre meglio, oggi sono stato seduto un'oretta. Sono senza flebo. Piano piano cerchiamo di fare un po' di movimenti... Agosto lo passerò con Fabrizio Borra (il suo storico fisioterapista), appena sarò in grado di prendere un volo".

"Non so quanto ci vorrà"

Al momento, infatti, non è in grado di affrontare un viaggio in aereo: "Dopo un intervento così grosso ci sono rischi di trombosi, prima di prendere un aereo c'è bisogno di un po' di tempo per ristabilire la circolazione senza rischi. Non so quanto ci vorrà, ma si va avanti. Io ce la metto tutta e poi torniamo a ballare. Che botta comunque, vi mando un abbraccio e buona estate ovunque voi siate".