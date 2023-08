Tamberi e Jovanotti si erano conosciuti proprio da Borra, a Forlì, quando, come ha raccontato lo stesso cantante nel post accanto alle foto condivise sui social: "Gimbo stava recuperando da quel brutto infortunio che lo aveva fermato anni fa e io ero di passaggio per farmi fare un programmino di allenamento prima di un tour. Poi siamo rimasti in contatto e lui, ogni volta prima di un grande evento, passa da Forlì a farsi fare il tagliando”. Per l'amico l'artista non ha che parole di lode ricordando alcuni momenti del passato: "@gianmarcotamberi è uno dei più grandi atleti della nostra storia olimpica e mondiale, l’uomo che vola a 2 metri e mezzo da terra, le sue gare sono emozionanti ed esaltanti. Chi c’era a @jovabeachparty 2022 si ricorda quel video di apertura con lui che volava al rallentatore e che ogni volta faceva esplodere la festa". Poi il cantante aggiunge: "Il 20 agosto ci sarà la gara di salto in alto si mondiali in Germania e noi saremo tutti davanti alla tv a trattenere il fiato e a fare il tifo. Oggi è stato bello trovarci e augurarci il meglio. Forza Gimbo!".

Un post a cui Tamberi ha subito risposto scrivendo: "Ogni volta che ti incontro imparo qualcosa. Grazie Maestro".



A trovarlo sono andati però anche il dj Benny Benassi e il suo bassista, Saturnino, che gli ha portato dei regali... speciali, come mostra il simpatico video postato da Jova: la statuetta della madonnina di Lourdes e una t-shirt bianca e la scritta "Lourdes" in rosso.

Jova sembra apprezzare "lo scherzo" e ringrazia l'amico con un grosso bacio sulla fronte.

L'incidente Il cantante era in vacanza con la moglie a Santo Domingo e ne aveva approfittato per fare un giro in bici (è infatti un grande appassionato di ciclismo) tra le piantagioni di canna da zucchero, quando è caduto e si è rotto la clavicola e il femore. "Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero", aveva spiegato il cantante su Tik Tok. "Devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura, addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell'acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l'ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti".

