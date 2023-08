Jovanotti rientra da Santo Domingo dopo l'incidente in bicicletta

Leggi Anche Brutto incidente in bici per Jovanotti a Santo Domingo: è ricoverato in ospedale

L'incidente - Jovanotti è stato vittima di un grave incidente in bicicletta nel Paese caraibico dove era in vacanza con la moglie Francesca Valiani. Stava facendo uno dei suoi abituali lunghi giri in bicicletta, quando un dosso anti-velocità non segnalato lo ha sbalzato per aria: la caduta gli è costata la rottura della clavicola e del femore e un intervento chirurgico per l'applicazione di placche in metallo sulle due ossa. "Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero", aveva spiegato il cantante su Tik Tok. "Devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura, addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell'acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l'ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti".

Completata a Santo Domingo la prima fase della riabilitazione post-chirurgica, Jovanotti ha scelto l'aeroporto forlivese per fare rientro in Italia. Ad attenderlo un mezzo privato con il quale ha proseguito il viaggio verso casa.

Prima del ritorno, il cantante ha pubblicato un video su TikTok in cui sorridente dice: "Si parte" e ha scritto: "Si torna verso casa, ho l'ok del chirurgo. La riabilitazione mi aspetta, avanti un giorno alla volta fino al palco".