In un video il cantautore racconta: "Non riesco ancora a camminare senza stampelle. Non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi, nessuno lo sa, neanche gli ortopedici".

Tgcom24

"Non cammino ancora senza stampelle ma conto per dicembre di cominciare - prosegue Jovanotti - Per ora sto appoggiando il piede. I muscoli fanno male... gli ortopedici mi fanno delle previsioni ma io dopo le smentisco. Tra un po’ dovrò operarmi per togliere la placca alla clavicola perché si sta staccando".

Il pensiero a chi lavora per lui Il pensiero di Jovanotti va alle persone che lavorano per lui: "Va bene, ci vogliono tempo e pazienza... Ho combinato un gran casino. Io ho la responsabilità dei musicisti e della mia squadra che avevo chiamato per suonare per il 2024, ma che dobbiamo fare? Grazie al cielo sono in gamba e troveranno altro da fare. I mesi di stampelle saranno altri 4 0 5 perché i medici dominicani si sono dimenticati di allinearmi il femore".

L'annuncio per i fan Il cantante racconta come passa le giornate: "Scrivo, leggo molto, prendo appunti, lavoro. Faccio fisioterapia due volte al giorno e penso a quando ci rivedremo. Appena mi rimetto ci vediamo e festeggiamo, suoniamo un po’ di canzoni. Sento che dentro di me c’è in atto una gestazione di qualcosa di forte e importante. Mi prendo il tempo che ci vuole perché le cose devono prendere forma e poi, quando arriverà il momento, le tiriamo fuori. Leggete, ascoltate musica, state alla luce. E vogliamoci bene".

L'incidente 4 mesi fa Quattro mesi fa il cantante era in vacanza con la moglie Francesca Valian a Santo Domingo quando è stato vittima di un grave incidente: stava facendo uno dei suoi abituali lunghi giri in bicicletta, quando un dosso anti-velocità non segnalato lo ha sbalzato per aria: la caduta gli è costata la rottura della clavicola e del femore in tre punti. Poi l'operazione, la convalescenza e il ritorno in Italia dove ha iniziato la riabilitazione.