Jovanotti: "Buon vento a Flotilla, iniziativa grandiosa"

Jovanotti era stato criticato dopo essersi si è espresso sull’argomento. "Per chi faccio il tifo? - aveva detto - Per entrambe le parti, non è una questione di tifoseria. Io sono tifoso solamente per sostenere la pace, la tregua. È l’unica cosa che sono in grado di sostenere con il mio modo di intendere la vita". E poi ha aggiunto: "Non ho niente di intelligente da dire su quello che sta succedendo. E siccome non ho niente di intelligente da dire, non dico niente. Prego, spero e mi auguro che questa follia ci insegni qualcosa".