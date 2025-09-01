Barcellona, le barche della Global Sumud Flotilla ripartite verso Gaza

"A causa delle condizioni meteorologiche pericolose, abbiamo effettuato una prova in mare e poi siamo tornati in porto per far passare il temporale", era stato comunicato in una nota in cui si annunciava che le imbarcazioni dirette verso Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese e cercare di rompere l'assedio israeliano, erano rientrate nel porto di Barcellona. "Ciò ha comportato un ritardo nella nostra partenza per evitare di correre rischi con le barche più piccole", si leggeva ancora nella nota.