Flotilla umanitaria pronta a salpare per Gaza | A bordo anche Greta Thunberg: "I governi hanno fallito"

"Questa sarà la più grande missione di solidarietà della storia, con più persone e più imbarcazioni di tutti i tentativi precedenti messi insieme", ha dichiarato l'attivista brasiliano Thiago Avila. Gli organizzatori affermano che decine di altre imbarcazioni dovrebbero lasciare i porti tunisini e di altri Paesi del Mediterraneo il 4 settembre. Gli attivisti organizzeranno anche manifestazioni simultanee e altre proteste in 44 Paesi "in solidarietà con il popolo palestinese", ha scritto Thunberg, membro del comitato direttivo della flotilla, su Instagram. Oltre a Thunberg, la flottiglia includerà attivisti di diversi Paesi, parlamentari europei e personaggi pubblici come l'ex sindaco di Barcellona Ada Colau.