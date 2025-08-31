Flotilla umanitaria pronta a salpare per Gaza | A bordo anche Greta Thunberg: "I governi hanno fallito"

La partenza da Barcellona. Lo scopo è "rompere il blocco illegale di Gaza e aprire un corridoio umanitario e porre fine al genocidio in corso del popolo palestinese"
Con lo slogan "Quando il mondo rimane in silenzio, noi salpiamo", la Global Sumud Flotilla, la flottiglia di aiuti umanitari, guidata dall'attivista svedese Greta Thunberg, salperà da Barcellona nel tentativo di "rompere il blocco illegale di Gaza". Le imbarcazioni salperanno dalla città portuale spagnola per aprire "un corridoio umanitario e "porre fine al genocidio in corso del popolo palestinese". Le parole di condanna di Greta Thunberg: "I governi hanno fallito, noi ci mobilitiamo per Gaza". Si prevede che la flottiglia arriverà nell'enclave costiera devastata dalla guerra a metà settembre.
"Questa sarà la più grande missione di solidarietà della storia, con più persone e più imbarcazioni di tutti i tentativi precedenti messi insieme", ha dichiarato l'attivista brasiliano Thiago Avila. Gli organizzatori affermano che decine di altre imbarcazioni dovrebbero lasciare i porti tunisini e di altri Paesi del Mediterraneo il 4 settembre. Gli attivisti organizzeranno anche manifestazioni simultanee e altre proteste in 44 Paesi "in solidarietà con il popolo palestinese", ha scritto Thunberg, membro del comitato direttivo della flotilla, su Instagram. Oltre a Thunberg, la flottiglia includerà attivisti di diversi Paesi, parlamentari europei e personaggi pubblici come l'ex sindaco di Barcellona Ada Colau.
"Quando il mondo è in silenzio e i governanti tradiscono i palestinesi e falliscono nel prevenire un genocidio, contro uno Stato di apartheid e l'occupazione, noi - ha spiegato Greta Thunberg - ci mobilitiamo per Gaza, non c'è alternativa, sappiamo cosa è in gioco".
