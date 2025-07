Al No Borders Music Festival Jovanotti fa scatenare 5mila fan con il suo Jovabikeparty

Grande successo al No Borders Music Festival per il Jovabikeparty di Jovanotti, unico live di questa estate per Lorenzo Cherubini, arrivato all'appuntamento in bici dopo essere partito da Cortona. L'evento, andato sold out in appena 34 minuti, ha accolto 5mila spettatori arrivati ai piedi delle Alpi Giulie esclusivamente in bicicletta. Sul palco, prima di dare inizio alla session musicale, Jovanotti ha presentato la banda di amici con cui ha pedalato fino a Tarvisio, composta da Paolo Bettini, oro olimpico ed ex ct della nazionale, Daniele Bennati, pluripremiato campione ed ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo, la Cheffa (alias Maria Vittoria Griffoni), neo ciclista e cuoca dei PalaJova arrivata in bici da Jesi, Fred Morini, fisioterapista, osteopata e grande appassionato di bici e Augusto Baldoni, detto Gus, compare di Jova in tanti viaggi in giro per il mondo.