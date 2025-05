No Borders Music Festival, tre weekend di musica senza confini in mezzo alla natura

Il live di Jovanotti al No Borders Music Festival sarà il primo concerto riservato esclusivamente a 5000 ciclisti. Come per tutti i concerti in programma, l’appuntamento è fissato alle ore 14, ma per questa occasione il pubblico potrà raggiungere la location solo in bicicletta, scegliendo tra itinerari semplici, intermedi o articolati, proposti dagli organizzatori. Nessun accesso sarà consentito ad auto, moto o pedoni, rendendo il live un’occasione per trascorrere una giornata unica.