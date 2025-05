Ecco, assistere a un suo live è piuttosto illuminante su quella che è la vera natura di questo cantautore toscano con una evidente passione per il glam anni 70 ma anche per il cantautorato nostrano dello stesso decennio. Una passione che si concretizza anche in quelli che possono essere considerati vezzi, come l'usare ancora il microfono con il filo (facendo impazzire i tecnici di palco che lo rincorrono per sbrogliare pericolose matasse) o le vecchie spie a terra invece degli in-ear monitor, come avere un suono volutamente grezzo che amplifica l'effetto di veracità dell'esibizione. Ma a parte questo, con la sua scaletta di 27 brani, pescando ad ampie mani da tutti i lavori sin qui pubblicati, Lucio Corsi dimostra di avere un repertorio solido, che maneggia a piacimento e senza ruffianerie. Al punto che la prima canzone dal nuovo album "Volevo essere un duro" arriva solo dopo quasi mezz'ora di concerto, e la maggior parte dei brani nuovi si presentano in forma rimaneggiata per rendere diversamente live. "Volevo essere un duro", la canzone della grande popolarità e quindi in teoria intoccabile, viene modificata con un intro rock con le chitarre armonizzate che si evidenzia anche nel ritornello, l'altro singolo "Tu sei il mattino" viene eseguito in versione acustica, piano e chitarra, mentre "Francis Delacroix" viene suonata addirittura due volte, una diversa dall'altra, entrambe comunque in modalità rock'n'roll a differenza del talkin' blues presente sull'album.