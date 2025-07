Poi Jovanotti prosegue: "Due anni fa esatti 15 luglio 2023 mi sono svegliato prima dell'alba, ero in Repubblica Dominicana ospite a casa di amici con la Fra per un paio di settimane di vacanza. Siccome mi conosco e so che ombrellone e lettino non fanno per me mi ero portato la bici, una gravel, così da esplorare un po' l'isola fuori dai compound per villeggianti... dopo le 8 di mattina faceva già un caldo bestiale, ma pedalare da solo nell'umidità tropicale mi piace, de gustibus… lo so. Così quella seconda mattina avevo pensato di attraversarla tutta fino alla costa al di là della dorsale che taglia in due l'isola".