Jovanotti torna in bici tra le montagne del Friuli e lancia il bike concert

Jovanotti è stato vittima di un grave incidente in bicicletta il 15 luglio 2023 a Santo Domingo, dove era in vacanza con la moglie Francesca Valiani. Stava facendo uno dei suoi abituali lunghi giri in bicicletta, quando un dosso anti-velocità non segnalato lo ha sbalzato per aria: la caduta gli è costata la rottura della clavicola e del femore e un intervento chirurgico per l'applicazione di placche in metallo sulle due ossa. "Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero - aveva spiegato il cantante su Tik Tok - Devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura, addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell'acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l'ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali".