"Viviamo un tempo di grande polarizzazioni, di crisi permanente, abbiamo bisogno di essere forti e vitali per affrontare questi tempi. E' uno show molto colorato, con tanti riferimenti al mondo dei cartoon. Avevo voglia di fare uno show carico, allegro, come per prepararsi per tempi difficili. Come nutrirsi di belle cose", ha detto ancora Jovanotti. "Le canzoni sono come premonizioni, pensi una cosa e poi succede. A me è capitato spesso, poi l'incidente magari è venuto in una fase della vita in cui forse mi sono messo in pericolo. Il mio è anche un modo per dare un senso alle cose, anche se - come dice Vasco - un senso non ce l'hanno", ha aggiunto.