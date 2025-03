Le foto di Jovanotti e Luca Carboni insieme conquistano i social

Jovanotti è tornato sul palco dopo due anni di stop a causa dell’incidente di Santo Domingo. Ha debuttato con quattro date a Pesaro per il suo PalaJova Tour che lo sta riportando in giro per l'Italia. Lorenzo ha postato alcune foto in compagnia di Luca Carboni nel backstage prima di salire sul palco per l'ultima data al Vitrifrigo Arena insieme alla sua band. Immagini che hanno mandato in visibilio i social. Ad accompagnare gli scatti anche un sentito messaggio di affetto verso il cantautore bolognese.