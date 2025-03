Jovanotti è tornato e alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, data zero del suo "PalaJova 2025", è stato un vero e proprio tsunami. In frac rosso e bizzarri copricapo, che cambia di continuo, Lorenzo Cherubini ha messo in scena il suo più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il primo dopo due anni di stop forzato a causa dell'incidente di Santo Domingo. L'inizio di un tour, che lo porterà in giro per l'Italia, cinquanta date di cui trentasette già sold out. Non suonava in un palasport dal 2018 e adesso è arrivato il momento di riprendersi il suo pubblico, un colorato popolo trasversale, che riunisce le generazioni più disparate, e la sua musica, che emoziona, fa stare bene, rende felici e spensierati. A Pesaro erano quasi in 10mila, molti di loro con cartelli in mano e la scritta "bentornato". Lo hanno aspettato per due anni e Jova li ringrazia per questo: "Bentornati a voi - dice -. Siete la mia gente".