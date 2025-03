Pesaro, video di Jovanotti è l'ultimo regalo alla 29enne Angelica: doveva andare al suo concerto, quel giorno si terranno i suoi funerali

"Ciao Lorenzo, - è il messaggio che era stato recapitato a Jovanotti e che ha trascritto Il Resto del Carlino, - ti scriviamo per raccontarti la storia di una nostra cara amica di 29 anni, una persona speciale che ti ammira tantissimo. Purtroppo, sta affrontando una battaglia durissima, le cure non stanno più funzionando. Nonostante tutto, con grande forza e determinazione, aveva insistito per andare al tuo concerto il 5 marzo. Ci teneva tantissimo. Purtroppo, le sue condizioni non le permetteranno di esserci. Sappiamo che sei già arrivato a Pesaro e immaginiamo quanto tu sia impegnato, ma se trovassi anche solo un momento per passare a salutarla, sarebbe un regalo immenso. Un gesto che le porterebbe un po’ di luce in questo momento così difficile".