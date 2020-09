Ragazza si risveglia dal coma dopo aver ascoltato videomessaggio di Totti

Nove mesi di buio. Poi la svolta, arrivata con poche parole: "Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te". A fare la differenza per Ilenia Matilli, ragazza di 19 anni con la passione per il calcio e per la Roma, è il mittente del messaggio, Francesco Totti. La ragazza romana- ex giocatrice della Lazio - era in coma dallo scorso dicembre dopo un incidente stradale in cui perse la vita anche una sua amica. Per lei quadro sempre stazionario, fino all'incoraggiamento della leggenda romanista.