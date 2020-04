In coma a Bergamo per il coronavirus, si sveglia (e si salva) a Palermo: la vita di Ettore può ricominciare

Adesso sorride mentre parla e ringrazia infermieri e medici. Eppure le ultime cinque settimane per Ettore Consonni, magazziniere di Bergamo, sono state le più lunghe della sua vita. Il 5 marzo si era sentito male: la corsa in ambulanza verso l'ospedale, il coronavirus gli bloccava il respiro. Ma nelle rianimazioni lombarde non c'era posto, e così un aereo militare lo ha portato fino all'ospedale civico di Palermo. Ora è sveglio, in terapia intensiva. Di quello che accade non ricorda nulla. Ma tutto, per fortuna, è andato per il meglio.