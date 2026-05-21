"Tik Tak" è nato quasi per caso durante una sessione in studio: da una parte l'universo elettronico di Gabry Ponte, dall'altra la scrittura tagliente di Salmo, capace di entrare nel beat con aggressività e precisione. Il risultato promette una traccia ad alto impatto, pensata per far convivere due identità artistiche solo apparentemente lontane. Una collisione sonora che punta a superare i confini tradizionali della dance italiana e ad aprire una nuova contaminazione tra elettronica e rap.