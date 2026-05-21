La cassa dritta incontra il flow del rap italiano. Gabry Ponte e Salmo uniscono per la prima volta i loro mondi in "Tik Tak", il nuovo singolo in uscita venerdì 29 maggio e già candidato a diventare uno dei crossover più sorprendenti dell'estate musicale italiana. Dopo aver conquistato San Siro con uno show da 56mila spettatori sold out, il dj-producer piemontese rilancia con una collaborazione che rompe gli schemi e punta a mischiare club culture ed energia hardcore.
L'incontro tra dance e rap
"Tik Tak" è nato quasi per caso durante una sessione in studio: da una parte l'universo elettronico di Gabry Ponte, dall'altra la scrittura tagliente di Salmo, capace di entrare nel beat con aggressività e precisione. Il risultato promette una traccia ad alto impatto, pensata per far convivere due identità artistiche solo apparentemente lontane. Una collisione sonora che punta a superare i confini tradizionali della dance italiana e ad aprire una nuova contaminazione tra elettronica e rap.
L'attesa per San Siro Dance 2026
L'uscita del singolo arriva in un momento d'oro per Gabry Ponte. Il producer si è confermato il dj italiano più ascoltato al mondo e il secondo artista italiano più ascoltato all'estero secondo Spotify Wrapped 2025. Negli ultimi mesi si è esibito anche all'Arena di Verona durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 ecresce l'attesa per il suo arrivo allo stadio di Milano per il "San Siro Dance 2026", il 27 giugno.
Una carriera da numeri record
Con tre dischi di diamante, 51 di platino, 28 dischi d’oro e oltre 6 miliardi di stream globali, Gabry Ponte resta uno dei nomi italiani più forti nel panorama internazionale. Dalla storica "Blue (Da Ba Dee)" degli Eiffel 65 fino alle collaborazioni con Tiësto, Steve Aoki e Sean Paul, la sua carriera continua a muoversi tra hit globali e grandi live. Nel 2025 ha anche rappresentato San Marino all'Eurovision Song Contest con "Tutta l’Italia", brano scelto come colonna sonora ufficiale della 75esima edizione del Festival di Sanremo.