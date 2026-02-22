Olimpiadi, cerimonia di chiusura tra il colto e il popolare | Spenti i bracieri di Milano e Cortina: il testimone passa alla Francia

"Ben fatto, Italia. Hai mantenuto le tue promesse! Grandissima Italia, sei stata di parola!", ha affermato Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, prendendo la parola sul palco. "Alla cerimonia di apertura dissi che non ero mai stato così orgoglioso di essere italiano. Questa sera lo sono ancora di più. Permettetemi di dire 'Grazie' a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per rendere tutto questo possibile e a tutti coloro che hanno creduto in noi. Siete una squadra vincente, siate orgogliosi della vostra impresa", ha detto. E poi ancora: "Una sola parola per l'Italia Team: meravigliosi! Le vostre prestazioni straordinarie, e il record nazionale di medaglie ai Giochi olimpici invernali, hanno unito gli italiani ovunque e contribuito in modo decisivo al successo dei Giochi". Malagò, infine, ha ringraziato "gli atleti, i veri protagonisti, le cui imprese eccezionali hanno illuminato le arene, ispirato tutti noi e scritto un capitolo indimenticabile nel grande libro dell'Olimpismo. Questa è stata, e resterà per sempre, la vostra edizione. Missione compiuta".