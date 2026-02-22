Milano Cortina, Meloni: "Con queste Olimpiadi il nome dell'Italia risuona nel mondo"

"Un ringraziamento sincero - aggiunge la premier - va a tutte le donne e gli uomini impegnati nell'organizzazione dei Giochi, ai volontari e a quanti, nelle Forze dell'ordine, nel soccorso sanitario e nei servizi pubblici, hanno lavorato con dedizione per garantire sicurezza, efficienza e offrire al mondo un'immagine di bellezza e competenza che ha dato lustro all'intera Nazione. Ora - conclude - lo sguardo è già rivolto ai prossimi protagonisti: saremo al fianco dei nostri atleti paralimpici, pronti a tifare ancora Italia".