Milano-Cortina 2026, all'Arena di Verona la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

Presenti il premier Giorgia Meloni, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e quello del Senato Ignazio La Russa. Si cederà il testimone alla Francia 

22 Feb 2026 - 21:32
Iniziata la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Nell'incantevole scenografia dell'Arena di Verona centinaia di spettatori tra i quali il premier Giorgia Meloni, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e quello del Senato Ignazio La Russa. "Le Olimpiadi ci hanno regalato emozioni indimenticabili e un orgoglio che accompagnerà l'Italia ancora a lungo. Grazie ai nostri atleti, che con talento, sacrificio e spirito di squadra hanno fatto risuonare il nome dell'Italia nel mondo con risultati straordinari", le parole del premier in riferimento alle due settimane appena trascorse e ai grandi risultati ottenuti dagli atleti azzurri nelle diverse specialità olimpiche. 

