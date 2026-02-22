La storia di Mario: nel 1956 spettatore delle Olimpiadi, oggi il volontario più anziano

Quando si è candidato come volontario per Milano-Cortina 2026, è stato tra i primi su 18.000 persone a iscriversi e all'incontro preparatorio nella città scaligera spiccava tra tutti.

"Erano tutti ragazzi e ragazze di 20 o 25 anni e mi guardavano in modo un po' strano", ha detto ridendo. Sperava di essere assegnato a Cortina o a Milano, ma gli organizzatori gli dissero: "Abbiamo un piano diverso per lei".

Quel piano si è rivelato qualcosa di davvero speciale: un ruolo da protagonista nella cerimonia di chiusura nell’antica Arena di Verona, a pochi passi da casa sua.