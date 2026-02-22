Torna ai Giochi dopo 70 anni

La storia di Mario: nel 1956 spettatore delle Olimpiadi, oggi il volontario più anziano

In occasione della cerimonia di chiusura di Milano-Cortina 2026, salirà sul palco dell'Arena di Verona, a pochi passi da casa sua, da protagonista

22 Feb 2026 - 20:12
© Da video

© Da video

Nel 1956 assistette per la prima volta alle Olimpiadi di Cortina. Dopo 70 anni torna ad assistere ai Giochi Olimpici ma con un ruolo del tutto speciale. In occasione della cerimonia di chiusura di Milano-Cortina 2026, salirà sul palco dell'Arena di Verona da protagonista: Mario Gargiulo infatti il volontario più anziano di questa edizione dei Giochi.

Leggi anche

Milano-Cortina 2026, tutto pronto per la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona

Milano Cortina, Meloni: "Con queste Olimpiadi il nome dell'Italia risuona nel mondo"

Dal 1956 a Milano-Cortina 2026: la storia del volontario più anziano

  Gargiulo vide per la prima volta le Olimpiadi ai Giochi Invernali del 1956 a Cortina d’Ampezzo. Aveva solo 20 anni e stava viaggiando per la prima volta verso nord dalla sua città natale, Napoli. Ricorda ancora di aver dormito in una stanza senza riscaldamento, di essere rimasto incantato dal pattinaggio artistico e dal pattinaggio di velocità e i essersi innamorato della varietà di bandiere e popoli provenienti da tutto il mondo. 

"Lo sport è un legame comune per tutti", ha spiegato all'Associated Press. "Dopo un po', anche se non conosci bene lo sport che stai guardando, finisci per appassionarti".

Sorride Mario, riguardando le vecchie foto che lo ritraggono proprio in quel periodo della sua vita e sottolinea: "Il mio passo, il mio ritmo, sono un po' rallentati. Ma il mio cuore batte ancora allo stesso modo." 

Milano-Cortina 2026: Mario, il volontario più anziano

1 di 4
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

Gli anni in giro per il mondo e il ritorno in Italia

 Quel viaggio a Cortina lo ha segnato profondamente tanto che, dopo essersi sposato con una donna americana, ha scelto proprio la stessa meta per il suo viaggio di nozze. 

I successivi 27 anni Mario li ha passati in giro per il mondo: dopo essersi arruolato nell'esercito degli Stati Uniti inizia la sua carriera militare che, grazie anche alla conoscenza delle lingue, lo porta in Corea, in Vietnam, in Germania e in Russia. Nel 1994 si congeda e poi arriva a Verona, dove vive stabilmente da venticinque anni.

Leggi anche

Olimpiadi, Trump non sarà in Italia: nessun viaggio nell'agenda ufficiale

Milano-Cortina 2026, dalla curling-mania alle cadute shock: tutto quello che ricorderemo delle Olimpiadi

Il "Re dei Volontari"

 Quando si è candidato come volontario per Milano-Cortina 2026, è stato tra i primi su 18.000 persone a iscriversi e all'incontro preparatorio nella città scaligera spiccava tra tutti.
"Erano tutti ragazzi e ragazze di 20 o 25 anni e mi guardavano in modo un po' strano", ha detto ridendo. Sperava di essere assegnato a Cortina o a Milano, ma gli organizzatori gli dissero: "Abbiamo un piano diverso per lei".
Quel piano si è rivelato qualcosa di davvero speciale: un ruolo da protagonista nella cerimonia di chiusura nell’antica Arena di Verona, a pochi passi da casa sua.

Ti potrebbe interessare

videovideo
milano-cortina 2026
olimpiadi

Sullo stesso tema