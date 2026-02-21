Olimpiadi, Trump non sarà in Italia: nessun viaggio nell'agenda ufficiale

Nessun viaggio in Italia per Donald Trump in coincidenza con la fine delle Olimpiadi. Negli scorsi giorni era stato ipotizzato che il presidente degli Stati Uniti potesse arrivare in Italia per assistere alla finale di hockey maschile se gli Usa vi avessero avuto accesso. Nonostante la nazionale a stelle e strisce abbia vinto la semifinale (si contenderà l'oro con il Canada), nell'agenda ufficiale del tycoon non compare nessuna tappa in Italia nel fine settimana. Il programma di sabato e domenica prevede una serie di incontri alla Casa Bianca.