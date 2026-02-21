Olimpiadi, Trump non sarà in Italia: nessun viaggio nell'agenda ufficiale
Era stato ipotizzato che il presidente Usa potesse arrivare per assistere alla finale di hockey maschile
© Ansa
Nessun viaggio in Italia per Donald Trump in coincidenza con la fine delle Olimpiadi. Negli scorsi giorni era stato ipotizzato che il presidente degli Stati Uniti potesse arrivare in Italia per assistere alla finale di hockey maschile se gli Usa vi avessero avuto accesso. Nonostante la nazionale a stelle e strisce abbia vinto la semifinale (si contenderà l'oro con il Canada), nell'agenda ufficiale del tycoon non compare nessuna tappa in Italia nel fine settimana. Il programma di sabato e domenica prevede una serie di incontri alla Casa Bianca.
Il programma saltato
Il rincorrersi delle voci sulla possibile presenza del tycoon all'Arena Santa Giulia (dove si svolgerà la finale) avevano messo in preallarme le autorità del capoluogo meneghino. Si pensava che Trump potesse arrivare a bordo dell'Air Force One nella mattinata del 22 febbraio per poi dirigersi all'Ice Hockey Arena assieme al suo imponente sistema di sicurezza. Al termine della gara, il tycoon si sarebbe diretto all'Arena di Verona dove domenica la sera è in programma la cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano-Cortina 2026.
Collettivi pronti a protestare
"Ice e Trump non sono i benvenuti". Questo l'appello sui social di alcuni collettivi che hanno annunciato un presidio di protesta contro la presenza (ormai assenza) di Donald Trump in città. Nonostante il tycoon non sarà a Milano, al momento è confermata la manifestazione in Piazza Medaglie d'Oro (Porta Romana) per domenica 22 febbraio alle ore 14.30.