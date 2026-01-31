Jovanotti nominato Commendatore della Repubblica: "Felice, orgoglioso e grato"

Il cantante ha condiviso con tutti i suoi follower un video dove si mostra visibilmente emozionato e grato per l'onorificenza conferitagli. "Ho ricevuto dal Quirinale, dal presidente Mattarella, un'onorificenza: da oggi sono Commendatore della Repubblica. Ho anche la spilla". Inizia così il filmato dove, in cravatta e doppiopetto, Jovanotti annuncia di essere diventato Commendatore. "Sono Commendatore ed è un grande onore, che voglio condividere con voi, perché è un on ore legato al lavoro, al mio lavoro di artista. E mi fa piacere che ci sia scritto Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Quindi vi riguarda: io sono "in arte Jovanotti", grazie a chi rende possibile questa arte" ha detto il cantante.