Lucio Corsi si prepara al debutto nei palazzetti italiani con "Lucio Corsi - Palasport 2026". Grande attesa per il tour che farà tappa il 27 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 5 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e l’11 dicembre all’Unipol Forum di Milano. Dopo l’esperienza del "Tour Europeo 2026", il cantautore tornerà alla dimensione live in autunno mentre è impegnato alla realizzazione di nuova musica, come mostrato in un reel su Instagram mentre suona al pianoforte un brano inedito.
Un grande targuardo
Le date nei Palasport rappresentano un nuovo e importante traguardo nel percorso artistico di Lucio Corsi, cantautore capace di costruire un immaginario unico e riconoscibile: "A fine anno torno sul palco. Con me ci sarà tutta la banda al completo più sezione di fiati, percussioni, cori e Francis Delacroix. Saranno tre date: Firenze, Roma e Milano", ha spiegato il cantautore. "Proprio al Mandela Forum nel 2008 vidi un concerto che mi cambiò la vita. Fui folgorato dal suono della chitarra nera di Neil Young", ha aggiunto. Poi conclude il ricordo: "Ero un ragazzino e da quella notte in poi non ho desiderato altro che dei capelli lunghi e una chitarra elettrica. Sono passati diciotto anni e a dicembre salirò su quel palco con i capelli lunghi e una chitarra. Nera".
La scaletta del tour
La scaletta accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso il repertorio di Lucio Corsi, affiancato dalla sua band, un ensemble ricco di sonorità e strumenti che spaziano dalla chitarra ai fiati, fino alle percussioni. Dai primi progetti pubblicati fino a "Volevo essere un duro", il brano presentato a Sanremo 2025, il cantautore è pronto a tornare alla musica dal vivo, una dimensione a lui particolarmente cara. I tre appuntamenti arrivano a coronamento di un anno di successi e riconoscimenti, che lo ha portato a esibirsi per la prima volta sui palchi dei club delle principali città europee, attraversandole insieme ai suoi musicisti in tour bus.