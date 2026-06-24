Checco Zalone ha ricevuto la laurea ad honorem in pianoforte jazz al conservatorio Umberto Giordano di Foggia. La cerimonia si è tenuta nella sede di Rodi Garganico, blindata per l'evento, in occasione della XXI edizione del Rodi Jazz Fest. Nel corso della cerimonia, Zalone ha tenuto una lectio magistralis. Con la sua tipica ironia ha intrattenuto il pubblico, tra cui molti studenti del conservatorio: "Ho iniziato quella cosa che fate voi musicisti, il solfeggio. Dopo due mesi volevo denunciare al Telefono Azzurro mio padre". Aggiunge sull'esperienza: "Ho iniziato a suonare un po' a orecchio in un periodo in cui c'erano le tastiere, delle cose orrende. Suonavo un accordo e la tastiera ti faceva tutto l'accompagnamento. È una cosa terribile che ha veramente rovinato un sacco di futuri musicisti".