"Foreign Tongues", il nuovo album dei Rolling Stones: ancora vita, ancora musica

E' per questa ragione che al di là dell'emozione da fan e della logica curiosità, "Foreign Tongues" è prosaicamente la prosecuzione di un'attività e di un business gestito in maniera straordinaria negli ultimi 37 anni (vale a dire da quando gli Stones, dopo la rottura tra i boss, si rimisero definitivamente insieme) e filosoficamente la volontà - bella - di rimandare al globo il messaggio "still life": siamo ancora qui, e facciamo musica. Come? Avendo ormai una logica, comprensibile difficoltà - specie Richards - a tenere il pallino dal palco di uno stadio, ecco un disco. E cosa c'è dentro? Essenzialmente Mick Jagger, il produttore-chitarrista-multistrumentista Andy Watt, un (bel) po' di tecnologia e tanti ospiti, a cominciare dal coevo Paul McCartney, già presente nel lavoro precedente. La chicca è la presenza alle tastiere, in diverse tracce, di un altro totem di quella musica là, Stevie Winwood. L'incipit, qualche scossetta la provoca: "Rough and Twisted" è un blues elettrico che picchia, che rappresenta in maniera degna le radici vere e - bisogna sottolineare - mai dimenticate del gruppo. Ma il jolly è subito giocato. Da lì in giù, si viaggia per tracce il cui pregio è la varietà di generi a cui ormai i Rolling erano già da tempo approdati - rock e R&B, ballad e una spruzzata di country - e il difetto, forse, una eccessiva edulcoratezza, di un fisiologico "già sentito" ("ma questa è Doom and Gloom", "oh, hanno rifatto Star Star"), una pulizia e una semplicità compositiva che molto sa di Jagger e pochissimo, quasi niente, di Richards. Il terzo uomo, Ronnie Wood, spunta qua e là, ma insomma, sembra ampiamente superato nella pratica, non solo dalla teoria della consolle, da Andrew Watt, che basta nominarlo per avere un tuffo al cuore e pensare al suo quasi omonimo Charlie Watts, che ha posato le bacchette 5 anni fa. E il suo sound, il suo stile unico, manca tremendamente ai suoi compagni di vita e stage.



Da segnalare, a proposito di tuffi e tuffetti al cuore, la cover di "You know I'm no good" di Amy Winehouse, il lentone "Back in your life" dedicato alla memoria dei colleghi Brian Wilson (Beach Boys) e Sly Stone e un altro omaggio alle roots - e dunque a loro stessi - con "Beautiful Delilah" di Chuck Berry che chiude la tracklist. Il resto è roba fatta bene, non ci sono dubbi, ma che non può emozionare chi conosce nel profondo e ama questa band. Certo da semplici mortali è fantastico ispirarsi, specie per chi da un po' ha cominciato il secondo tempo della vita, a tempi supplementari del genere, è fantastico illudersi che questa - 61 anni dopo "Satisfaction" - sia il nuovo messaggio rivoluzionario degli Stones: giocarsela, fino all'ultimo secondo. Dentro quel disco, "Still Life", uno dei momenti più intensi era "Time is on my side": ci avevano avvertito, ci hanno creduto, hanno stravinto. Al prossimo album.



