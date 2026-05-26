Addio a Sonny Rollins, leggenda del jazz

Da ragazzo fu profondamente colpito dal sassofonista Coleman Hawkins, che sarebbe rimasto uno dei suoi idoli. Alla fine degli anni Quaranta era già attivo sulla scena jazz newyorchese. Registrò per la prima volta nel 1949 con il cantante Babs Gonzales e negli anni successivi suonò con musicisti come Miles Davis, Thelonious Monk, Bud Powell e Charlie Parker. Negli anni Cinquanta, dopo aver superato una dipendenza da eroina, raggiunse la notorietà nazionale nel quintetto del batterista Max Roach e del trombettista Clifford Brown. Il 1956 fu l'anno della consacrazione. Rollins registrò "Tenor Madness", che contiene il suo unico incontro discografico con John Coltrane, e "Saxophone Colossus", album diventato un classico. In quel disco compariva "St. Thomas", adattamento di un brano tradizionale delle Indie occidentali e una delle sue composizioni più celebri. Nel 1958 pubblicò "Freedom Suite", con una lunga composizione dedicata alla condizione degli afroamericani e alla denuncia della discriminazione razziale. Fu una delle prime prese di posizione esplicite contro l'ingiustizia razziale emerse dal mondo del jazz.