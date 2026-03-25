Mina compie 86 anni: la voce eterna che vive lontano da tutto

Nonostante il ritiro dalle scene, Mina non ha mai smesso di essere contemporanea. Il suo repertorio è parte integrante della memoria collettiva italiana. Brani come Il cielo in una stanza, Parole parole e Amor mio non sono solo successi, ma pietre miliari della musica. E la sua storia non si è fermata al passato. Negli ultimi anni ha collaborato con artisti di generazioni diverse, dimostrando una curiosità musicale ancora intatta. Ha duettato con artisti molto diversi tra loro, da Zucchero a Tiziano Ferro, da Mondo Marcio a Blanco, dimostrando una curiosità musicale sempre viva. "È un punto di riferimento per le nuove generazioni - ha raccontato il figlio Massimiliano - Quando Blanco è venuto a proporle una collaborazione, gli chiesi come mai si rivolgesse proprio a mia mamma. E lui, diciannovenne, rispose: perché lei è avanti". Il successo di Un briciolo di allegria, arrivato al primo posto in classifica, ne è la prova.