Mina compie 86 anni: la voce eterna che vive lontano da tutto

Nata a Busto Arsizio nel 1940 e cresciuta a Cremona, Mina si impone già alla fine degli anni '50 come un fenomeno fuori scala. Fin dagli esordi appare evidente che non è una cantante come le altre. Il successo di "Tintarella di luna" segna l'inizio di un percorso che non conoscerà interruzioni. La sua voce, potente e duttile e la capacità interpretativa rara le permette di attraversare generi diversi con naturalezza: dal rock degli esordi al jazz, dalla canzone d'autore alla tradizione napoletana, fino agli standard internazionali. Mina non canta semplicemente le canzoni, le trasforma. Con oltre 1500 brani incisi e più di 150 milioni di dischi venduti, resta la cantante italiana più venduta di sempre. Ha cantato in più lingue (inglese, spagnolo, francese, tedesco, giapponese) e lavorato con i più grandi autori, da Lucio Battisti a Mogol, costruendo un repertorio che è ormai parte della memoria collettiva.