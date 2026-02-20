In quel periodo costruisce un repertorio che è entrato nella memoria collettiva: "Bella senz'anima" resta uno dei suoi biglietti da visita, "Quando finisce un amore" è diventata una delle ballate italiane più cantate e citate, "Margherita" è un classico trasversale che non ha bisogno di presentazioni. Poi c’è "A mano a mano", brano che negli anni ha avuto molte vite e interpretazioni, e "Questione di feeling", la collaborazione con Mina che è rimasta un punto fermo nella storia del pop italiano.