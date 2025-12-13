Torna "Notre Dame de Paris", Cocciante: "È una storia di diversità"

Dal 26 febbraio 2026 riparte la tournée italiana dello spettacolo, con oltre 120 mila biglietti già venduti
© Ufficio stampa
"Notre Dame de Paris" torna nei teatri italiani a partire dal 26 febbraio 2026 con oltre 120 mila biglietti già venduti. Andato in scena per la prima volta in Italia nel 2002, nel 2027 celebrerà il venticinquesimo anniversario. "È una storia di diversità, della difficoltà di vivere quando non si è omologati - spiega Riccardo Cocciante che l'anno prossimo compie 80 anni - Spero di festeggiarli con Notre Dame de Paris e farò anche dei concerti".
Riccardo Cocciante, autore delle musiche dello spettacolo, è al centro di questo incredibile progetto che vede il magistrale adattamento in italiano di Pasquale Panella dei testi di Luc Plamondon, dell’omonimo romanzo di Victor Hugo che racconta la drammatica storia d'amore tra Esmeralda e Quasimodo, sullo sfondo della maestosa Cattedrale di Notre-Dame di Parigi: "Io e Luc l’abbiamo scritta perché ci piaceva... È un’opera di autori, i produttori sono entrati dopo. Volevamo farla come ci piaceva: le canzoni, all’inizio, le avevo scritte per me. È bello poterla trasportare ancora oggi, mi sento privilegiato. Durare nel tempo non è da tutti... Oggi sono temi ancora più centrali. Quanto è difficile vivere quando non si è come gli altri...", spiega Cocciante.
La tournée vedrà la partecipazione di una buona fetta del cast originale, inclusi Giò Di Tonno nel ruolo di Quasimodo, Vittorio Matteucci in quello di Frollo, e il pugliese Graziano Galatone nei panni di Febo. Elhaida Dani sarà Esmeralda, Camilla Rinaldi Fiordaliso.
La versione italiana dello spettacolo ha debuttato per la prima volta in Italia nel 2002 ed è stata prodotta da David Zard, fondatore di una delle più prestigiose ed influenti realtà imprenditoriali nel campo della produzione di spettacoli dal vivo che ha portato in Italia per la prima volta artisti del calibro dei Pink Floyd, di Bob Dylan, dei Genesis, di Michael Jackson, Led Zeppelin e Madonna. Zard riconobbe fin da subito che nessun teatro esistente in Italia offriva le dimensioni e le caratteristiche tali da accogliere un allestimento così innovativo quindi per l’occasione fece costruire il GranTeatro di Roma, portando avanti una scelta coraggiosa che permise allo spettacolo di trovare una sede adeguata per il suo debutto nel nostro Paese.
La tournée partirà il 26 febbraio 2026 da Milano dove rimarrà fino al 29 marzo. Si sposterà poi a Jesolo (VE), Eboli (SA), Pesaro, Reggio Calabria, Montichiari (BS), Lugano, Genova, Senigallia, Caserta, Ferrara, Lanciano, Sabaudia, Olbia, Palermo, Verona, Bergamo, Torre del Lago (LU), Messina, Napoli, Bari, Firenze, Conegliano (TV), Torino, Casalecchio di Reno (BO), Trieste, per poi concludere il 6 gennaio 2027 a Roma.