Torna "Notre Dame de Paris", Cocciante: "È una storia di diversità"

Riccardo Cocciante, autore delle musiche dello spettacolo, è al centro di questo incredibile progetto che vede il magistrale adattamento in italiano di Pasquale Panella dei testi di Luc Plamondon, dell’omonimo romanzo di Victor Hugo che racconta la drammatica storia d'amore tra Esmeralda e Quasimodo, sullo sfondo della maestosa Cattedrale di Notre-Dame di Parigi: "Io e Luc l’abbiamo scritta perché ci piaceva... È un’opera di autori, i produttori sono entrati dopo. Volevamo farla come ci piaceva: le canzoni, all’inizio, le avevo scritte per me. È bello poterla trasportare ancora oggi, mi sento privilegiato. Durare nel tempo non è da tutti... Oggi sono temi ancora più centrali. Quanto è difficile vivere quando non si è come gli altri...", spiega Cocciante.