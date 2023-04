Riccardo Cocciante canta "Aida" di Rino Gaetano a "Popcorn" 1981

Riccardo Cocciante e Rino Gaetano una collaborazione artistica, la loro, interrotta solo dalla prematura scomparsa del cantautore calabrese in un incidente a Roma. Nel 1981 Cocciante cantò una sua interpretazione del brano "Aida" sul palco di "Popcorn" programma musicale della neonata Canale 5. Singolo estratto dall'omonimo album, il terzo di Gaetano pubblicato nel 1977, Aida è la protagonista dell'opera lirica di Giuseppe Verdi. Nell'interpretazione Aida non è altri che l'Italia che il cantante omaggia per la sua bellezza nonostante le contraddizioni della storia.

Cantata dalla voce di Rino Gaetano Riccardo Cocciante scrisse anche il brano "A mano a mano" che rimane ancora oggi uno dei brani del suo repertorio più ascoltati sulle piattaforme streaming come Spotify. Rivediamo l'esibizione di Cocciante col brano "Aida" a "Popcorn" 1981.