Auguri Francesco De Gregori. Rivediamolo ai "Telegatti" 1993

Buon compleanno Francesco De Gregori. Nato a Roma il 4 aprile 1951 il cantautore compie oggi 72 anni. Tra i successi che lo hanno consacrato nell'empireo dei più popolari cantanti italiani, non tutti forse ricordano "Adelante! Adelante!" che De Gregori cantò come ospite sul palco dei "Telegatti", condotto in quel 1993 da Corrado e Milly Carlucci. Il brano è tratto dall'album "Canzoni d'amore" nel quale il cantautore affronta il tema dell'amore su più sfaccettature: l'amore romantico e l'amore per la propria terra, l'Italia, scossa in quel periodo dallo scandalo Tangentopoli e dalle stragi mafiose.

Nel corso della sua carriera, lunga oltre mezzo secolo, Francesco De Gregori ha scritto e interpretato brani diventati celebri nel panorama musicale italiano come "La donna cannone", "Rimmel", "Generale" e "Buonanotte Fiorellino". Rivediamo l'esibizione di De Gregori sul palco dei "Telegatti" vent'anni fa, nel 1993.