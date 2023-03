Una giovanissima Cristina D'Avena ai Telegatti 1989

Mike Bongiorno, che conduceva la trasmissione, la presentò come una "grande cantante, la preferita dei bambini"

Cristina D'Avena aveva solo 25 anni, quando, nel 1989, con un top fucsia e una gonna a ruota, è stata ospite dei Telegatti per consegnare il premio per il miglior programma per ragazzi.

"Grande cantante, la preferita dei bambini, che ha venduto milioni di dischi", ha detto di lei, nel momento della presentazione, Mike Bongiorno, che conduceva la rassegna assieme a Heather Parisi.

In quell'occasione Cristina D'Avena era parte del cast di due trasmissioni candidate ("Arriva Cristina" e "Bim bum bam"), ma ad avere la meglio fu "Big!", programma andato in onda su Rai 1 dal 1987 al 1993, che alternava cartoni animati e momenti in studio, con telefonate da casa, ospiti e rubriche d'approfondimento.