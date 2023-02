Jovanotti premia Fonzie di "Happy Days" ai "Telegatti" 1989

Il personaggio "cool" interpretato da Harry Winkler conquista il pubblico italiano per la seconda volta

Tra tipi "cool" ci si capisce al volo ed è il caso di Jovanotti che alla cerimonia dei "Telegatti" del 1989 premiò l'attore Harry Winkler per la sua interpretazione di Fonzie nel telefilm cult statunitense "Happy Days".

I conduttori di quell'edizione del "Gran Premio Internazionale dello Spettacolo" Mike Bongiorno ed Heather Parisi chiamarono il giovanissimo, ma già popolare, rapper romano a consegnare il premio.

"È un personaggio incredibile, dovete prendervela con lui se siamo venuti su così", scherza Jovanotti chiamando sul palco l'attore americano famoso per aver dato vita al personaggio iconico con basettoni e giacca di pelle, capace di far partire la musica del juke box semplicemente con un pugno.

Harry Winkler, che ha vestito i panni di Arthur Fonzarelli in arte Fonzie per tutte le undici stagioni del telefilm trasmesso dal 1974 al 1984, conquista per la seconda volta il pubblico italiano e subito dopo aver ritirato il "Telegatto" decide di ringraziare nella nostra lingua.

"Sono orgoglioso, stasera mi fate sentire uno di voi", dice ricevendo la statuina da Jovanotti. Rivediamo il video della premiazione.