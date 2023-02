Un tuffo nel lontano 1993 con una ancora sconosciuta Natasha Stefanenko a "Superclassifica Show". Ve la ricordate con quando posava come valletta con il conduttore Maurizio Seymandi? Nata nella Russia Sovietica e laureata in ingegneria metallurgica all'Università Nazionale di Scienza e Tecnologia di Mosca, la Stefanenko nel 1992 partecipò e vinse il concorso The Look of the Year per poi iniziare a fare la modella.

Arrivata in Italia, fu presto notata in un ristorante da Beppe Recchia, che la propose per il programma di Canale 5 La grande sfida. Natasha Stefanenko ha lavorato in televisione in programmi di genere comico e fiction prima di debuttare come attrice in film per il grande schermo.

Nel 2009 è entrata nel cast della serie TV di Canale 5 Distretto di Polizia 9. Più recentemente, nel 2022 ha partecipato alla nona edizione di "Pechino Express" insieme a sua figlia Sasha, classificandosi seconda.

Rivediamola in questo video in cui Natasha Stefanenko muoveva i suoi primi passi in tv a "Superclassifica Show" con Maurizio Seymandi.