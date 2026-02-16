Un brano emblematico in cui Cocciante rivolge il suo sguardo al futuro dal punto di vista di un traguardo importante quale quello dei suoi ottant'anni. È la voce di un uomo che, nonostante il tempo trascorso, continua a vivere la spensieratezza della giovinezza, che riaffiora grazie a un amore profondo e totalizzante. "Ho vent'anni con te" parla di emozioni che perdurano nel tempo, celebrando la giovinezza interiore come dimensione eterna dell'anima e l'amore come rifugio.