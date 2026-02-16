Riccardo Cocciante torna con un nuovo album di inediti dopo 20 anni
Il cantautore sarà anche impegnato in due tour: "Notre Dame de Paris", dal 26 febbraio 2026 e "Io…Riccardo Cocciante nel 2026"
© Cosimo Buccolieri
Un regalo per i fan nel giorno del suo compleanno: Riccardo Cocciante pubblica il 20 febbraio, giorno in cui spegne 80 candeline, il nuovo singolo "Ho vent'anni con te", che anticipa l'omonimo album in uscita il 13 marzo, a vent'anni dall'ultima pubblicazione.
Di cosa tratta il nuovo singolo
Un brano emblematico in cui Cocciante rivolge il suo sguardo al futuro dal punto di vista di un traguardo importante quale quello dei suoi ottant'anni. È la voce di un uomo che, nonostante il tempo trascorso, continua a vivere la spensieratezza della giovinezza, che riaffiora grazie a un amore profondo e totalizzante. "Ho vent'anni con te" parla di emozioni che perdurano nel tempo, celebrando la giovinezza interiore come dimensione eterna dell'anima e l'amore come rifugio.
Le date del tour "Notre Dame de Paris"
Il 26 febbraio 2026 partirà da Milano "Notre Dame de Paris", la nuova tournée di Cocciante che, a quasi 25 anni dalla prima messa in scena italiana dell'opera popolare moderna, attraversa le principali città italiane, tra cui Verona, Jesolo (Venezia), Eboli (Salerno), Pesaro, Reggio Calabria, Montichiari (Brescia), Lugano, Genova, Senigallia e Caserta. La seconda parte del tour toccherà Ferrara, Lanciano, Sabaudia, Olbia, Palermo, Bergamo, Torre del Lago (Lucca), Messina, Napoli, Bari, Firenze, Conegliano (Treviso), Torino, Casalecchio di Reno (Bologna), Trieste, per poi concludersi il 6 gennaio 2027 a Roma.
Il tour da solista
La tournée di "Notre Dame de Paris" si intreccia con il suo tour da solista "Io…Riccardo Cocciante nel 2026". Dal 20 giugno Cocciante tornerà dal vivo partendo dal Parco San Valentino di Pordenone, e proseguendo il 25 giugno in Piazza San Marco a Venezia, il 30 giugno al Teatro Greco di Siracusa, il 4 luglio all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei, il 14 luglio a Villa Erba di Cernobbio, il 20 luglio al Castello Carrarese di Este, il 26 luglio in Piazza Martiri a Teramo, l'1 agosto all'Anfiteatro Tharros di Cabras, il 23 agosto al Parco Archeologico di Egnazia a Fasano, il 29 agosto al Music City di Riccione, il 3 settembre all'Anfiteatro dell'anima di Cervere, il 9 settembre al Castello Visconteo Sforzesco di Vigevano, e concludersi il 12 settembre al Sferisterio di Macerata.