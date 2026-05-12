La storia di Josephine Baker sbarcherà al cinema: confermata per interpretare la star del jazz afroamericana, la cantante FKA Twigs. Le riprese del film, scritto e diretto dalla regista francese Maïmouna Doucouré (Cuties, Hawa), dovrebbero iniziare in autunno. "L'eredità straordinaria di Josephine Baker è una grande ispirazione per me e per tante persone in tutto il mondo", ha dichiarato FKA Twigs, vincitrice di un Grammy, che ha recitato in film come Honey Boy, The Crow e più recentemente il film Mother Mary di David Lowery.