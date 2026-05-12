La cantante FKA Twigs interpreterà in un biopic la star del jazz Josephine Baker
Al progetto, annunciato per la prima volta nel 2022, hanno collaborato i due figli ancora in vita di Josephine, Jean-Claude e Brian Buillon Baker
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La storia di Josephine Baker sbarcherà al cinema: confermata per interpretare la star del jazz afroamericana, la cantante FKA Twigs. Le riprese del film, scritto e diretto dalla regista francese Maïmouna Doucouré (Cuties, Hawa), dovrebbero iniziare in autunno. "L'eredità straordinaria di Josephine Baker è una grande ispirazione per me e per tante persone in tutto il mondo", ha dichiarato FKA Twigs, vincitrice di un Grammy, che ha recitato in film come Honey Boy, The Crow e più recentemente il film Mother Mary di David Lowery.
Il contributo dei figli
Al progetto, annunciato per la prima volta nel 2022, hanno collaborato i due figli ancora in vita di Joséphine, Jean-Claude e Brian Buillon Baker. I due fanno parte della Tribù Rainbow, la famiglia di 12 bambini che la cantante adottò negli anni Cinquanta e crebbe nel suo castello nel sud-ovest della Francia. Fra i tanti progetti legati alla storia della cantante e ballerina, questo è il primo a ricevere l'approvazione dei suoi eredi.
Chi era Josephine Baker
Nata Freda Josephine McDonald a St. Louis il 3 giugno 1906, Josephine Baker era una cantante, ballerina e attivista che divenne una delle figure cardine della scena Jazz tra gli anni Venti e Trenta. A Parigi prestò servizio militare nella Resistenza francese, mentre negli Stati Uniti partecipa alla Marcia su Washington nel 1963, al fianco di Martin Luther King per i diritti civili. Nel 2021 è stata accolta con una sepoltura simbolica nel Pantheon di Parigi, diventando la prima donna nera a ricevere questa onorificenza.
Non una semplice biografia
La regista del biopic ha dichiarato: "Oltre alla leggenda, voglio esplorare le sue contraddizioni, le sue ferite e il suo immenso coraggio, così come la sua instancabile lotta per la dignità". Per FKA Twigs è una grande occasione poter calarsi nei panni della cantante e attivista: "Non vedo l'ora di interpretare Josephine Baker che porta la sua lotta, il suo amore, le sue sconfitte, il suo talento e il suo eroismo sul grande schermo".