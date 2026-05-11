aveva 82 anni

Addio a Michael Pennington, l'attore che da Amleto arrivò a Star Wars

Membro della Royal Shakespeare Company, ha collezionato più di 70 ruoli tra cinema e tv, tra cui quello nel film The Iron Lady con Meryl Streep

11 Mag 2026 - 16:47
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Si è spento a 82 anni l'attore britannico Michael Pennington, figura di spicco del teatro e noto per il ruolo del comandante imperiale Moff Jerjerrod in Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi. Poco tempo sullo schermo, ma quanto è bastato per rendere il suo personaggio cult tra i fan della saga firmata George Lucas

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Una grande carriera fra palcoscenico e grande schermo

 Nato a Cambridge il 7 giugno 1943, studiò al Trinity College di Cambridge per poi unirsi alla Royal Shakespeare Company, con cui recitò dal 1964 al 1966. Insieme al regista Michael Bogdanov, fondò poi l'English Shakespeare Company. In quasi sessant'anni di carriera ha collezionato più di 70 ruoli tra cinema e tv, come quello di Michael Foot nel film The Iron Lady (2011) al fianco di Meryl Streep, nel ruolo di Margaret Thatcher che le valse il terzo Oscar come migliore attrice protagonista.

La sua devozione al palcoscenico superava qualsiasi cosa, anche la fama a Hollywood: nel 1980 Pennington rinunciò a una parte principale in La donna del tenente francese di Karel Reisz pur di interpretare Amleto con la Royal Shakespeare Company. La parte andò a Jeremy Irons e il film fu candidato a cinque premi Oscar. Fra i primi tributi all'artista scomparso c'è stato quello dall'attrice Miriam Margolyes, sua amica dai tempi dell'università di Cambridge: "Un attore straordinario, brillante, saggio, limpido".

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