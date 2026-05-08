Star Wars, Mark Hamill posta una foto di Trump nella tomba

La Casa Bianca ha definito Mark Hamill un "individuo malato" dopo che l'attore - celebre per la saga di Star Wars - ha pubblicato sui social l'immagine di Donald Trump in una tomba. L'attore, famosissimo per essere stato Luke Skywalker, è di nuovo ai ferri corti con Donald Trump dop aver realizzato, probabilmente con l'intelligenza artificiale, un'immagine lugubre del presidente Usa. Nel post (poi rimosso) dal suo account sulla piattaforma Bluesky, Hamill ha raffigurato Trump a terra con una lapide alle sue spalle recante le date 1946-2024. Sulla foto erano visibili anche le parole If Only.
Il testo del post
L'immagina era corredata da una eloquente didascalia : “Se solo... Se solo vivesse abbastanza a lungo da assistere alla sua inevitabile e devastante sconfitta alle elezioni di medio termine, fosse chiamato a rispondere della sua corruzione senza precedenti, fosse sottoposto a impeachment, condannato e umiliato per i suoi innumerevoli crimini. Abbastanza a lungo da rendersi conto che sarà disonorato nei libri di storia, per sempre".
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La risposta di Trump
L'amministrazione Trump non l'ha presa bene e ha risposto con tono piccato, sempre via social, pubblicando su X uno screenshot del post dell'attore definendolo "un individuo malato". "Questi pazzi della sinistra radicale non riescono proprio a trattenersi", si leggeva nel post. "Questo tipo di retorica è esattamente ciò che ha ispirato tre tentativi di assassinio in due anni contro il nostro presidente".
"Meglio vivo e incriminato"
L'attore - da tempo apertamente molto critico nei confronti di Trump - non è stato zitto e ha ribattuto, sempre con post su Bluesky. "Correzione accurata per maggiore chiarezza: Dovrebbe vivere abbastanza a lungo da... essere ritenuto responsabile dei suoi... crimini. In realtà, gli stavo augurando l'opposto della morte, ma mi scuso se avete trovato l'immagine inappropriata", ha scritto l'attore che ha anche ripubblicato i suoi commenti originali, oltre a una nuova foto del presidente con i capelli arruffati.
L'anno scorso, Hamill aveva rivelato che stava per trasferirsi a Londra o in Irlanda dopo la rielezione di Trump, ma sua moglie, Marilou, lo ha convinto a cambiare idea.