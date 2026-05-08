Star Wars, Mark Hamill posta una foto di Trump nella tomba

L'attore - da tempo apertamente molto critico nei confronti di Trump - non è stato zitto e ha ribattuto, sempre con post su Bluesky. "Correzione accurata per maggiore chiarezza: Dovrebbe vivere abbastanza a lungo da... essere ritenuto responsabile dei suoi... crimini. In realtà, gli stavo augurando l'opposto della morte, ma mi scuso se avete trovato l'immagine inappropriata", ha scritto l'attore che ha anche ripubblicato i suoi commenti originali, oltre a una nuova foto del presidente con i capelli arruffati.