L'attore è atteso alla proiezione di "C'era una volta in America" di Sergio Leone al Cinema Moderno, introdotta dallo stesso De Niro con Walter Veltroni. L'evento è parte del Fuori Sala, format ideato da Alice nella città. "Sono stato perseguitato dall'idea di partecipare a questo progetto. Avevo incontrato Sergio Leone diversi anni prima e lui aveva già questa idea in mente da tantissimo tempo e alla fine ho detto ok: voglio leggere il libro (di Harry Grey, Feltrinelli, ndr) da cui è tratta questa questa storia. Ho trovato tutto molto bello e poi è venuto anche fuori che quel libro in realtà l'avevo già letto quando ero poco più che adolescente e mi aveva colpito, anche perché è stato scritto da una persona che aveva una conoscenza diretta di quello di cui parlava ovvero la comunità ebraica e i suoi gangster. Certo, Sergio Leone l'aveva trasformata in qualcosa di suo, l'aveva personalizzata, era fatto così, è sempre stato una persona che mi piaceva molto".