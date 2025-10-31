New York, arrestati 5 spacciatori legati alla morte del nipote di De Niro

Cinque persone sono state arrestate a New York nel corso di un'operazione antidroga collegata alla morte di Leandro Anthony De Niro-Rodriguez, nipote dell'attore statunitense Robert De Niro. Gli arrestati devono rispondere di diversi capi d'imputazione relativi al traffico e alla distribuzione di stupefacenti in città. Leandro, unico figlio di Drena De Niro, la figlia maggiore del celebre interprete, era stato trovato senza vita il 3 luglio 2023 nel suo appartamento. L'autopsia aveva stabilito che la morte del giovane era stata causata dagli effetti tossici di una combinazione di sostanze, tra cui fentanyl, ketamina e cocaina. Le indagini hanno portato all'identificazione di una rete di spacciatori che avrebbe fornito la dose risultata fatale al ragazzo.