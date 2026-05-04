"May the fourth be with you". Basta un gioco di parole per capire che si sta parlando dello Star Wars Day, una ricorrenza fissata il 4 maggio e coniata dai fan per celebrare la nota saga fantascientifica. Lo slogan deriva dall'assonanza tra "May the fourth" (il 4 di maggio) e "May the Force [be with you]", l'iconica formula del franchise, "Che la Forza sia con te". Quest'anno, a rendere il tutto ancora più speciale, c'è l’uscita dell’attesissimo nuovo capitolo "Star Wars: The Mandalorian and Grogu", in arrivo nelle sale italiane dal 20 maggio. Tante le iniziative organizzate, tra cui un cineconcerto, uno shop dedicato alla saga, proiezioni speciali dei trailer a Roma e Milano e una grande parata a Milano dei gruppi ufficiali di costuming italiani. Inoltre, grazie a una collaborazione tra Disney Italia e D-Orbit, è stata lanciata nello spazio una perfetta replica dell’iconico casco mandaloriano a bordo di un vero satellite.