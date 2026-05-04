Star Wars Day, la festa dedicata alla saga celebra l'uscita del nuovo film
Milioni di fan in tutto il mondo partecipano alla giornata speciale. Cresce l'attesa per "Star Wars: The Mandalorian and Grogu"
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"May the fourth be with you". Basta un gioco di parole per capire che si sta parlando dello Star Wars Day, una ricorrenza fissata il 4 maggio e coniata dai fan per celebrare la nota saga fantascientifica. Lo slogan deriva dall'assonanza tra "May the fourth" (il 4 di maggio) e "May the Force [be with you]", l'iconica formula del franchise, "Che la Forza sia con te". Quest'anno, a rendere il tutto ancora più speciale, c'è l’uscita dell’attesissimo nuovo capitolo "Star Wars: The Mandalorian and Grogu", in arrivo nelle sale italiane dal 20 maggio. Tante le iniziative organizzate, tra cui un cineconcerto, uno shop dedicato alla saga, proiezioni speciali dei trailer a Roma e Milano e una grande parata a Milano dei gruppi ufficiali di costuming italiani. Inoltre, grazie a una collaborazione tra Disney Italia e D-Orbit, è stata lanciata nello spazio una perfetta replica dell’iconico casco mandaloriano a bordo di un vero satellite.
La trama del film
L'Impero è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. Mentre cerca di proteggere tutto ciò per cui l’Alleanza Ribelle ha combattuto, la nascente Nuova Repubblica arruola il leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e il suo giovane apprendista Grogu. Diretto da Jon Favreau, "Star Wars: The Mandalorian and Grogu", vede nel cast anche Sigourney Weaver e Jeremy Allen White.
Gli eventi a Milano e Roma
A Milano si è tenuta sabato 2 maggio una grande parata celebrativa, che ha visto la partecipazione dei gruppi ufficiali di costuming italiani, e al Teatro Lirico Giorgio Gaber, è andato in scena, per la prima volta in Italia, "Star Wars: Il Ritorno dello Jedi in Concerto". Durante l'evento è stato proiettato il film completo, accompagnato dall'esecuzione dal vivo della colonna sonora di John Williams con l’Orchestra Italiana del Cinema. Inoltre, proprio durante lo Star Wars Day, oltre 25 minuti di scene di "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" saranno proiettate in due sale selezionate a Roma e a Milano.
Il museo che aprirà a Los Angeles
Gli eventi dedicati a Star Wars non finiscono qui. Dal 22 settembre apre al pubblico il Lucas Museum of Narrative Art di Los Angeles. Dopo anni di lavori è pronta la gigantesca struttura a forma di astronave elevata all'Exposition Park, una grande area nel sud della metropoli californiana. L'istituzione, fondata da George Lucas, il papà di Guerre Stellari, e dalla moglie Mellody Hobson, ha svelato giovedì le venti mostre inaugurali, distribuite in oltre 30 gallerie. Una delle mostre sarà dedicata al cinema e alla saga fantascientifica più prolifica di sempre, con l'esposizione di veicoli in scala reale, scenografie, oggetti di scena e costumi originali.