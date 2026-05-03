Fin dalle prime ore del mattino, la spiaggia si è riempita di persone, venditori ambulanti e turisti. Tra caipirinha, snack e gadget improvvisati, Copacabana si è trasformata in una città nella città. Oltre allo spettacolo, il concerto rappresenta una vera e propria strategia economica per la città. Dopo il Carnevale e il Capodanno, Rio punta su grandi eventi per mantenere alto il flusso turistico. E i risultati si vedono: secondo le stime, lo show potrebbe generare circa 155 milioni di dollari. "Per noi le feste sono una cosa seri - ha dichiarato il sindaco Cavaliere - Creano lavoro, sviluppo e identità. Questo investimento avrà un ritorno quaranta volte superiore". Con 2 milioni di spettatori, entra ufficialmente nella storia come uno degli eventi musicali più imponenti mai realizzati.