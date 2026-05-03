Shakira da record a Copacabana: 2 milioni di spettatori per il concerto gratuito
Il tentativo del sindaco brasiliano di rilanciare l'economia della città dopo il Carnevale entra ufficialmente nella storia come uno degli eventi musicali più imponenti mai realizzati
Un record che entra nella storia. Shakira conquista Rio de Janeiro con uno dei concerti più partecipati di sempre con 2 milioni di persone radunate a Copacabana. Non è stato solo un concerto, ma un evento epocale. Sabato sera, la popstar colombiana ha trasformato la spiaggia più famosa del Brasile in un'immensa arena a cielo aperto, confermandosi un'icona globale capace di unire generazioni e culture. L'evento, gratuito, faceva parte del tour mondiale "Las Mujeres Ya No Lloran" e segue le orme di show altrettanto imponenti firmati da Madonna e Lady Gaga negli anni precedenti. Ma stavolta, il record di pubblico segna un nuovo apice.
Uno show spettacolare tra musica e emozioni
L'esibizione è iniziata con oltre un'ora di ritardo, ma l’attesa è stata ripagata da uno spettacolo mozzafiato. Tra luci, droni e scritte nel cielo "Ti amo Brasile", Shakira ha infiammato il pubblico con i suoi successi più celebri, da Hips Don't Lie a La Tortura. Visibilmente emozionata, l’artista ha ricordato il suo primo viaggio in Brasile: "Sono arrivata qui a 18 anni sognando di cantare per voi. E ora guardate… la vita è magica". Un legame, quello con il pubblico brasiliano, costruito in oltre trent'anni e ora consacrato da numeri senza precedenti.
Un evento che vale milioni
Fin dalle prime ore del mattino, la spiaggia si è riempita di persone, venditori ambulanti e turisti. Tra caipirinha, snack e gadget improvvisati, Copacabana si è trasformata in una città nella città. Oltre allo spettacolo, il concerto rappresenta una vera e propria strategia economica per la città. Dopo il Carnevale e il Capodanno, Rio punta su grandi eventi per mantenere alto il flusso turistico. E i risultati si vedono: secondo le stime, lo show potrebbe generare circa 155 milioni di dollari. "Per noi le feste sono una cosa seri - ha dichiarato il sindaco Cavaliere - Creano lavoro, sviluppo e identità. Questo investimento avrà un ritorno quaranta volte superiore". Con 2 milioni di spettatori, entra ufficialmente nella storia come uno degli eventi musicali più imponenti mai realizzati.