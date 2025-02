Shakira ricoverata per un problema addominale, annullato concerto a Lima

Shakira ha annunciato di aver annullato il concerto che avrebbe dovuto tenere domenica sera a Lima, nell'ambito del suo tour latinoamericano, dopo essere stata ricoverata in ospedale per un problema addominale. "Mi dispiace informarvi che ho dovuto recarmi al pronto soccorso per un problema addominale e attualmente sono ricoverata in ospedale", ha affermato la popolare cantante colombiana in una dichiarazione pubblicata domenica sul suo account ufficiale X.