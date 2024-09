Shakira accusa il Fisco spagnolo: "Bruciata al rogo e diffamata, l'accordo solo per i miei figli"

La cantante definisce "artificiosa" la ricostruzione del Fisco per dimostrare che aveva residenza fiscale in Spagna dal 2011 "e così creare doveri che non esistevano". Assicura che viaggiava in Spagna per la sua relazione con Gerard Piqué, allora calciatore del Barcellona F.C, e "non per vocazione di permanenza" nel Paese, come affermarono gli ispettori del Fisco iberico. "Una strategia" cui "sottende un pregiudizio maschilista, rileva Shakira, che denuncia "un machismo strutturale che dà per scontato che una donna può solo seguire un uomo, anche quando non le conviene. Un machismo - rincara la superstar colombiana - che sopravvive in settori della burocrazia statale in una società che, per fortuna, la pensa diversamente".