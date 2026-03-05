Shakira pubblica il nuovo singolo "Algo tú"
La cantante colombiana, con Beéle, firma un'altra collaborazione dal sapore latino e afro, rendendo omaggio alla città di Barranquilla
Shakira e Beéle, all'anagrafe Brandon de Jesús López Orozco, sono tornati con il nuovo singolo "Algo tú", dopo aver pubblicato "Hips Don't Lie (Spotify Anniversary Version)", traccia principale dell'ep uscito per l'anniversario su Spotify dell'album del 2005 "Oral Fixation, Vol. 2". Il singolo è già disponibile in digitale e approderà in radio da venerdì 13 marzo.
Il sound del brano
"Algo tú" mescola i diversi stili dei due artisti dando vita a una hit latin & afro-fusion, con un richiamo a strumenti e suoni autoctoni come la gaita colombiana, un tipo di flauto di Pan. Una canzone per rendere tributo a Barranquilla, città natale di Shakira e Beéle. I due cantanti hanno presentato "Algo tú" dal vivo allo Zócalo di Città del Messico, davanti a oltre 400 mila fan. Un concerto che ha fatto crescere ancora di più l'attesa per l'imminente ritorno di Shakira alla Copacabana Beach a Rio de Janeiro, dove si esibirà il 2 maggio per il concerto "Todo Mundo No Rio" dove eseguirà i più grandi successi di tutta la sua carriera.
Un anno di successi
L'uscita di "Algo tú" arriva dopo la nomina di Shakira da parte di Billboard come artista con il "tour ispanico di maggior successo di tutti i tempi" grazie al suo recente Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, che ha raggiunto 421,6 milioni di dollari di incassi, con 82 concerti negli stadi tra Stati Uniti e America Latina e oltre 3,3 milioni di spettatori. Inoltre, Shakira è stata appena annunciata tra i candidati del 2026 per la Rock & Roll Hall of Fame. Un riconoscimento importante che sarà deciso tramite votazione e poi annunciato durante la cerimonia di apertura della Rock & Roll Hall of Fame del 2026.