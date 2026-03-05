L'uscita di "Algo tú" arriva dopo la nomina di Shakira da parte di Billboard come artista con il "tour ispanico di maggior successo di tutti i tempi" grazie al suo recente Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, che ha raggiunto 421,6 milioni di dollari di incassi, con 82 concerti negli stadi tra Stati Uniti e America Latina e oltre 3,3 milioni di spettatori. Inoltre, Shakira è stata appena annunciata tra i candidati del 2026 per la Rock & Roll Hall of Fame. Un riconoscimento importante che sarà deciso tramite votazione e poi annunciato durante la cerimonia di apertura della Rock & Roll Hall of Fame del 2026.